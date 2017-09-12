Сбой произошел во вторник в работе крупнейших интернет-сервисов американской компании Google, таких как Gmail, YouTube, Google Maps и Google Drive, сообщает газета The Independent.



По ее информации, многие пользователи заявили о том, что у них возникли проблемы с доступом к файлам, сохраненным в сервисе Google Drive, а также с отправкой сообщений через почтовую службу Gmail.

Также пользователи проинформировали о перебоях в работе видеопортала YouTube и картографического сервиса Google Maps.

По информации газеты, в данный момент неполадки наблюдаются в некоторых регионах Великобритании, Франции, Северной Америки и Японии. Причины сбоя выясняются.