На этой неделе портал Банки.ру подготовил рейтинг рублевых пополняемых вкладов в банках Москвы.

Первое место занял вклад «Накопительный» Руснарбанка со ставкой 8,25% годовых.

На второй строчке рейтинга, со ставкой 8,2%, оказался депозит «Акцент на процент» ББР Банка.

На третьем месте – вклад «ИТБ-Оптимальный» Инвестторгбанка со ставкой 8,05%.

Обзор составлен по информации на 12 сентября 2017 года на основе базы данных Банки.ру по вкладам физических лиц, в которой насчитывается более 2 300 предложений от порядка 450 кредитных организаций.