Оператор сотовой связи «МегаФон» представил свою новую стратегию развития и обновленный бренд.



Новая стратегия предполагает трансформацию из оператора связи в оператора новых возможностей. В своей новой стратегии «МегаФон» ориентируется на так называемого «цифрового человека», на его потребности. С учетом этих потребностей разрабатываются новые продукты и услуги.

В качестве примера такого продукта коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон называет новую тарифную линейку «Включайся», основанную на анализе поведения абонентов.

«В основу деятельности «МегаФона» мы поставили реальные потребности «цифровых клиентов» — обладателей смартфонов, которые осознанно и регулярно пользуются мобильным Интернетом. Для выявления этих потребностей компания использует современные инструменты, такие как анализ больших данных и машинное обучение в системах обслуживания клиентов. Вдохновляясь каждым из десятков миллионов клиентов, мы создаем готовые технологичные решения, помогающие клиенту в повседневной жизни», — говорит директор по стратегическому маркетингу «МегаФона» Святослав Горбань.

Вслед за изменением стратегии изменятся и коммуникации с пользователями. Это коснулось как визуальной составляющей бренда (более яркие цвета, музыкальное оформление коммуникаций), так и слогана компании. Теперь слоган «МегаФона» апеллирует к тем, кто сам строит свою жизнь, свою вселенную, строит именно так, как хочет он сам.

«В современном мире мобильному оператору необходимо быть не только надежным, но еще и открытым, динамичным партнером. Мы хотим строить долгосрочные отношения с нашими клиентами, поэтому стремимся создать образ самого человечного оператора. Мы хотим воодушевить своих клиентов открывать и использовать все возможности, которые дает им их жизнь. Потому что все в этой жизни начинается с человека — его желаний, идей и планов. Музыка, спорт, любовь, идея, карьера, успех, бизнес — первопричина всему мы сами. Наш новый слоган: «МегаФон. Начинается с тебя» очень точно отражает изменение нашей философии и нашего подхода к построению оператора возможностей», — говорит директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона» Снежана Черногорцева.

Также с 12 сентября запущен рекламный ролик, отражающий новую стратегию и обновленный бренд. В клипе участвуют популярная исполнительница Ёлка при участии исполнителя Burito. В «МегаФоне» уверены, что новая коммуникация будет хорошо воспринята целевой аудиторией.