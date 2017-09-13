Высший земельный суд Вены 12 сентября решил судьбу криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), обвиняемого в организации более 60 убийств, в том числе владельца Содбизнесбанка. Поставив точку в разбирательствах, ведущихся с января 2015 года, суд удовлетворил запрос о выдаче российского киллера, пишет «Коммерсант».

В Высший суд, где его ждали адвокаты, Гагиев приехал на машине с водителем. Ранее суд вернул авторитету залог в 100 тыс. евро, под который он был освобожден из-под стражи. Защитники считали, что на этот раз Высший суд, несколько раз возвращавший дело авторитета на новое рассмотрение в суд первой инстанции, откажет Генпрокуратуре РФ.

Председатель сената Высшего суда Лео Левнаик-Ивански решил, что никаких оснований, чтобы отклонить запрос российского надзорного ведомства, нет. Генпрокуратура гарантировала, что суд над Гагиевым будет беспристрастным; каким бы ни был приговор, авторитета в любом случае не расстреляют, а австрийские дипломаты при желании смогут навещать обвиняемого в СИЗО или колонии. При этом под стражей он будет находиться в условиях, соответствующих принятым в странах Евросоюза. После этого председательствующий отклонил жалобу защиты Джако на свое же решение. В тюрьме он будет находиться, пока глава Минюста Австрии утвердит его выдачу.

По данным газеты, запрос об экстрадиции Гагиева охватывает лишь малый период его преступной деятельности, связанный с Северной Осетией, где изначально базировалось преступное сообщество. Главное следственное управление СКР по Северному Кавказу добивается экстрадиции Джако по обвинениям в организации ОПС (ст. 210 УК), банд (ст. 209 УК), а также шести убийств (ст. 105 УК). Среди жертв, вменяемых Джако, — заместитель прокурора Промышленного района Владикавказа Олег Озиев, застреленный в 2013 году во дворе собственного дома.

Остальные преступления ОПС, в том числе убийства известных банкиров и бизнесменов из Москвы, ГСУ СКР по СКФО раскрыло уже после того, как в Вену был направлен запрос по делу Гагиева. В частности, как сообщалось ранее, в ходе следствия было раскрыто убийство семьи негласного владельца разорившихся во время финансового кризиса 2004 года Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева. В октябре 2005 года на Каширском шоссе в Подмосковье бандиты расстреляли машины, на которых в храм ехали бизнесмен и его родственники. Вместе с банкиром погибли его жена и дочь, еще три человека получили ранения.

После выдачи Джако ГСУ СКР по СКФО через Генпрокуратуру будет вынуждено всякий раз запрашивать разрешение властей Австрии на предъявление ему новых обвинений. Таким образом, не исключено, что за 60 заказных убийств авторитет получит не один, а несколько пожизненных сроков.

