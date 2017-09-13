Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в среду разнонаправленную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:27 мск вырос на 0,52% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 19 878,66 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в минусе на 0,24% на отметке 27 906,01 пункта, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал положительное изменение на уровне 0,02% и находился на отметке 3 380,32. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,19% до 3 229,64 пункта. Южнокорейский KOSPI повысился на 0,26% до 2 371,6.