Госдолг США продолжит расти, пока американские политические лидеры не проведут кардинальные структурные реформы в правительстве и финансовом секторе, заявил РИА Новости бывший консультант ЕС Паоло фон Ширах.

Госдолг впервые перешагнул отметку в 20 трлн долларов 8 сентября, когда президент США Дональд Трамп подписал утвержденный конгрессом бюджет и повышение потолка долга до 8 декабря.

«В настоящий момент нет абсолютно никакого знака того, что администрация Трампа или конгресс хотят серьезно пересмотреть социальные программы, которые являются коренной причиной этого систематичного бюджетного дисбаланса», — заявил председатель института Global Policy и профессор по международным делам и экономике в университете BAU в Вашингтоне Ширах.

СМИ: госдолг США впервые в истории превысил отметку в 20 трлн долларов Государственный долг США в минувшую пятницу впервые в истории перешагнул через отметку в 20 трлн долларов. Об этом сообщило издание The Washington Examiner.

По его словам, основные обязанности и приоритеты расходования средств федерального правительства обеспечивали тот факт, что дефицит был «заперт» в самой структуре политики и общества США. «Пути продвижения вперед к устойчивому глобальному лидерству США не существует, если отрицательная социальная спираль расходы/дефицит/долг окончательно не изменится», — предупредил Ширах.

«Дефициты являются структурными. Как следствие, мы продолжаем добавлять к государственному долгу год за годом. Дефициты и, следовательно, государственный долг вызваны неспособностью финансировать основные социальные программы посредством налоговых поступлений», — отметил Ширах.

В свою очередь аналитик с Уолл-стрит Чарльз Ортел заявил РИА Новости, что другие страны могут гораздо сильнее ощутить последствия от госдолга США, который превысил историческую отметку в 20 трлн долларов. По словам Ортела, госдолг США, скорее всего, сильно повлияет на более уязвимые в экономическом плане страны. «Другие будут страдать гораздо больше, чем мы (США. — Прим. ред.)», — заявил он.