Опасения коллекторов о применении к ним жестких мер со стороны Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не оправдались. За восемь месяцев с момента вступления в силу основных положений закона, регулирующего взыскание долгов физлиц (230-ФЗ), ни одно коллекторское агентство не было исключено из реестра по инициативе регулятора — ФССП. Даже такие агентства, как «Константа», допустившее сотню нарушений, не исключаются из реестра и отделываются минимальными штрафами, пишет «Коммерсант».

На днях на своем сайте ФССП сообщила о том, что коллекторское агентство «Константа» за телефонные звонки должнику в недопустимое время оштрафована на 50 тыс. рублей. Данное нарушение не является грубым, ч. 2 ст. 14.57 КоАП предусматривает за него наложение штрафа от 50 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.



При этом ранее и само агентство, и его сотрудники неоднократно были оштрафованы за аналогичные действия. По данным ФССП, на сегодняшний день в отношении «Константы» составлено 100 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов по рассмотренным протоколам превысила 1 млн рублей. В Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) на 1 сентября 2017 года поступило 224 жалобы на действия сотрудников «Константы» и связанной с ней управляющей компании «Деньга», работающей на микрофинансовом рынке.

Эксперты отмечают мягкость наказаний, применяемых регулятором к подобным участникам рынка. По данным ФССП, за первое полугодие было рассмотрено более 5 тыс. обращений граждан о нарушении закона о взыскании долгов, судами привлечены к ответственности 35 компаний и 29 сотрудников. Общая сумма штрафов превысила 2,5 млн рублей. Такая мера, как исключение из госреестра, влечет для коллектора прекращение деятельности, по крайней мере в легальном поле. Однако до сих пор ни к одной компании такой меры не применялось.



«Исключение из реестра может быть осуществлено только в связи с грубым нарушением требований закона, повлекшим причинение вреда жизни, здоровью или имуществу должника или иных лиц. Превышение количества звонков должнику грубым нарушением в соответствии с законодательством не является», — отметили в ФССП.

Эксперты считают, что ФССП пока старается не провоцировать уход коллекторов из регулируемой зоны. «Сейчас цель ФССП — не исключить кого-то из госреестра, а наработать правоприменительную практику», — считает гендиректор «Агентства судебного взыскания» Максим Богомолов.



Этой же цели, по мнению экспертов, служат и назначения штрафов в минимальном размере.