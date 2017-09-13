Фабрика проектного финансирования, которая будет функционировать на базе Внешэкономбанка (ВЭБ), окончательно одобрена в понедельник на совещании у первого зампреда правительства Игоря Шувалова. Фабрику запустят в 2018 году, ее миссия — перезапустить инвестиционный процесс в стране, пишут «Ведомости».

Принципы работы фабрики согласованы со всеми заинтересованными сторонами, подтвердил представитель ВЭБа, утверждения набсовета не требуется. На каждый рубль, который может дать ВЭБ через фабрику и синдицирование, можно привлечь 3—4 рубля в экономику, продолжает он, это позволит сформировать длинные деньги и реализовать больше проектов.

Повторения ситуации, когда ВЭБ уже чуть не погиб под грузом неэффективных политически обусловленных проектов, не будет, обещают чиновники: на сей раз риски диверсифицированы и разделены с другими инвесторами.

Проектный комитет фабрики (в нем сотрудники ВЭБа, других банков и РФПИ, чиновников нет) будет одобрять инвестиции по четырем направлениям: экспорт, промышленность высоких переделов, инновации, инфраструктура. Под каждый одобренный проект будут выпущены несколькими траншами бумаги, их будет выкупать не только ВЭБ, но и его рыночные соинвесторы.

Ставка будет пониженная — Минфин гарантирует инфляцию на уровне 4%. Исходя из текущих доходностей инфляционных ОФЗ и премии за кредитный риск ставка будет 10—10,5%, считает чиновник. Под транш «А» предусмотрены госгарантии — их будет выдавать «дочка» ВЭБа. На эти цели в бюджете зарезервировано 40 млрд рублей.

«Если опять дойдет дело до мегапроектов, которые делаются по желанию государства, лучше бы вообще давать бюджетные бесплатные деньги», — считает человек, близкий к ВЭБу. Весной обсуждалась возможность фондировать ВЭБ из дополнительных нефтяных доходов.



Минфину идея фабрики долго не нравилась, но в конце концов Минфин успокоили, утверждают чиновники. Чиновники из Минфина это подтверждают: спорили не о принципах, а о суммах.