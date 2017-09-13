В Хакасии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении руководителя кредитно-потребительского кооператива (КПК). Он обвиняется в хищении у граждан более 42 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

По версии следствия, обвиняемый давал объявления в Интернете и в печатных СМИ Хакасии о том, что созданные им потребительский кооператив и потребительское общество оказывают услуги по приему сбережений граждан под высокие проценты. В офисах, располагавшихся в городах Абакане и Черногорске, Ширинском и Аскизском районах, проводились консультации обратившихся, оформление документов, велись расчетные счета, кассовые документы.

Для сотрудников, которые непосредственно должны были общаться с обратившимися гражданами и объяснять условия предоставления услуг, обвиняемый проводил обучающие собрания. Однако они ничего не знали о преступном умысле своего руководителя.

«Придав возглавляемым организациям видимость законной гражданско-правовой сделки вклада, злоумышленник похищал переданные гражданами денежные средства. Кроме того, обвиняемый совершил ряд мошеннических действий с использованием средств материнского капитала», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела длилось полтора года. За это время сотрудники правоохранительных органов собрали доказательства преступной деятельности руководителя КПК, установив схему его работы.

«Своими действиями с февраля 2014 по сентябрь 2015 года обвиняемый причинил ущерб потерпевшим в сумме 42 миллионов рублей. Всего от его рук пострадали 36 жителей Хакасии», — отмечают в МВД РФ.

Руководителю КПК предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.