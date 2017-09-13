Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил Федеральной налоговой службе (ФНС) освободить или отсрочить переход некоторых видов малого бизнеса и интернет-торговли в сфере услуг на онлайн-кассы, которые в онлайн-режиме передают информацию о расчетах в налоговые органы. Об этом говорится в письме Титова главе ФНС Михаилу Мишустину (имеется в распоряжении ТАСС).

«Подготовлен перечень конкретных видов деятельности, которые предлагается освободить (предоставить отсрочку) от обязанности применения ККТ-онлайн (контрольно-кассовой техники). Такое освобождение обосновано в конкретных случаях технической затруднительностью выполнения требований (например, при предоставлении услуг на дому, на улице без привязки к стационарному или нестационарному объекту), социальной значимостью и низкой доходностью таких видов деятельности, незначительностью объема операций по ним для целей ведения налогового и статистического учета, отсутствием влияния на формирование налогооблагаемой базы, опасностью перетока действующих в данной сфере предпринимателей в сектор неформальной экономики», — указывается в письме.

Российские предприниматели с 1 июля переходят на онлайн-кассы​ Российские предприниматели, применяющие контрольно-кассовую технику (ККТ), с 1 июля 2017 года переходят на онлайн-кассы.



Предлагается затронуть всего около 170 видов деятельности — прежде всего бытовые услуги населению, правовые и ряд туристических услуг. Предоставление отсрочки, по мнению Титова, необходимо для вендинговой торговли и интернет-торговли электронными товарами и услугами. На текущий момент, подчеркивает бизнес-омбудсмен, нет технических решений, которые позволили бы безболезненно интегрировать онлайн-кассы в технологические процессы в этих видах деятельности.

«По вендингу и интернет-торговле, особенно торговле цифровыми товарами и услугами, предлагаем дать отсрочку минимум на год, так как здесь нет пока доступных, недорогих технических решений. Для предпринимателей выполнение требований может стать очень затруднительным», — считает Титов.

Примерами такой деятельности также может быть ремонт бытовой техники и даже строительство индивидуальных домов. Как пояснили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей, строительные и ремонтные бригады, организации или индивидуальные предприниматели и так должны заключать договоры на услуги, при этом зачастую у них нет собственных офисов, а в случае появления новых требований они просто могут уйти в тень.

Что касается автосервисов, работающих по ЕНВД (единый налог на вмененный доход), то Титов предложил дать им отсрочку до 2021 года на адаптацию и формирование полноценной номенклатуры. Тех же, кто работает по патентной системе, — полностью освободить от обязанности перейти на новый формат контрольно-кассовой техники.