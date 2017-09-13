Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 57,74 рубля, курс евро увеличился на 16 копеек, до 69,17 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта начала сдавать позиции под влиянием силы доллара и слабости нефти, указывает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева, отмечая, что накануне нефть смогла подрасти.

«Опасения по поводу выхода из строя части НПЗ были нейтрализованы позитивом по поводу того, что после «Харви» многие заводы уже вновь возобновили работу. Кроме того, под конец дня были опубликованы данные от Американского института нефти (API), подтвердившие, что страхи по поводу снижения спроса на энергоносители были преувеличены», — комментирует эксперт.

Теперь все внимание переключается на данные от Минэнерго США, публикуемые в среду, отмечает Афанасьева. По ее словам, к отчету уже будут завышенные требования: после релиза цифр от API все будут ждать сокращения запасов, поэтому неожиданный рост может спровоцировать резкие распродажи Brent с целью на 53,6 доллара.

Таким образом, заключает она, пара USD/RUB после утренней просадки может еще немного подрасти с ближайшей целью на отметке 57,9.