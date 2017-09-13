Средний долг потенциальных банкротов в России перед банками превышает 1,75 млн рублей, сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



К потенциальным банкротам аналитики отнесли граждан, которые попадают под действие закона о банкротстве — имеют долг более 500 тыс. рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.



«На конец первого полугодия 2017 года под это определение попадали порядка 660 тысяч россиян, это около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика составил 1,75 миллиона рублей. Для сравнения, долг среднего россиянина перед банками составляет около 190 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

По данным ОКБ, самая высокая доля потенциальных банкротов зафиксирована в Еврейской АО — 3,8%, на Чукотке — 2,7%, в Магаданской области — 2,7%, Ингушетии — 2,6% и Ямало-Ненецком автономном округе — 2,5%. Самая низкая доля отмечается в Дагестане, республиках Коми, Алтай и Чеченской Республике — по 0,8%, а также в Белгородской области — 0,9%.

Больше всего потенциальных банкротов в абсолютном выражении проживает в Московском регионе — 115 тыс. человек, Санкт-Петербурге и области — более 44 тыс., Краснодарском крае — 29 тыс., Свердловской области — почти 26 тыс., Башкортостане — 19 тыс. Самые большие долги отмечаются у жителей Костромской области — 2,77 млн рублей на заемщика, в Ингушетии — 2,66 млн, Москве и области — 2,53 млн, Калининградской области — 2,50 млн, на Камчатке — 2,47 млн, заключили в ОКБ.