Народный Доверительный Банк понизил ставки по вкладам в рублях.

АО «Народный доверительный банк» — относительно небольшой по размеру активов столичный банк, ориентированный на обслуживание коммерческих предприятий, операции на долговом и межбанковском рынках. Основным источником фондирования в настоящее время выступают собственные выпущенные векселя. Отличается почти полным отсутствием срочных пассивов физических лиц.

На текущий момент основными бенефициарами банка являются председатель совета директоров и советник правления Александр Илькевич (16,62%), члены совета директоров Эдуард Апсит и Алексей Любинский (по 16,62% у каждого), Сергей Лебедев (12,92%), Юрий Тиванов (9,75%), Виталий Савушкин (7,84%), и. о. председателя правления Алексей Шевченко (4,62%), Дмитрий Иванов (3,55%). Оставшаяся часть в 11,46% распределена между акционерами-миноритариями.

По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 3,78 млрд рублей (325-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,40 млрд, кредитный портфель — 0,21 млрд, обязательства перед населением — 0,30 млрд.