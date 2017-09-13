Народный Доверительный Банк понизил ставки по вкладам в рублях.
Доходность депозита «Классический» составит 7,8—8,3% годовых (ранее — 8—8,4%). Проценты выплачиваются в конце срока. «Доходный» открывается под 7—7,6% годовых (прежде — под 7—7,9%). Проценты ежемесячно капитализируются.
Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей. Срок — 91, 181 и 370 дней.
«Удобный» (от 100 тыс. рублей на 181 и 370 дней) можно оформить под 7,2—7,5% годовых (до этого — под 7,4—7,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Доходный» и «Удобный».
АО «Народный доверительный банк» — относительно небольшой по размеру активов столичный банк, ориентированный на обслуживание коммерческих предприятий, операции на долговом и межбанковском рынках. Основным источником фондирования в настоящее время выступают собственные выпущенные векселя. Отличается почти полным отсутствием срочных пассивов физических лиц.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются председатель совета директоров и советник правления Александр Илькевич (16,62%), члены совета директоров Эдуард Апсит и Алексей Любинский (по 16,62% у каждого), Сергей Лебедев (12,92%), Юрий Тиванов (9,75%), Виталий Савушкин (7,84%), и. о. председателя правления Алексей Шевченко (4,62%), Дмитрий Иванов (3,55%). Оставшаяся часть в 11,46% распределена между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 3,78 млрд рублей (325-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,40 млрд, кредитный портфель — 0,21 млрд, обязательства перед населением — 0,30 млрд.