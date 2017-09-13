Банк «Майский» повысил ставки по вкладам.

Так, «Максимальный» (от 20 тыс. рублей на год) открывается теперь под 7,5% годовых (ранее — под 6,5%), а «Максимальный плюс» (от 20 тыс. рублей на полтора года) — под 7,8% годовых (прежде — под 6,8%).

«Стартовый капитал» доступен от 5 тыс. рублей на три месяца под 5% и от 10 тыс. рублей на полгода — под 6% годовых (ранее депозит привлекался от 50 тыс. рублей под 4,5% и 5,5% соответственно). Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

Доходность «Надежного» (от 20 тыс. рублей на год) составляет в данный момент 7% годовых (до этого — 6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Вклады можно пополнять.