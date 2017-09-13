Исполнительный директор инвестиционного банка JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон назвал криптовалюту биткоин «большим мошенничеством», которое в скором времени «взорвется», и предсказал крупные потери для покупателей биткоинов, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

«Валюта не сработает. У вас не может быть бизнеса, где люди могут изобретать валюту из воздуха и думать, что люди, которые ее покупают, действительно умны», — заявил он, выступая на конференции инвесторов в Нью-Йорке.

Даймон также отметил, что если какие-либо трейдеры JP Morgan торгуют криптовалютой, он бы «уволил их через секунду по двум причинам: это против банковских правил и потому что они глупы».

По его мнению, криптовалюта биткоин может быть полезна для торговцев наркотиками и убийц в странах с исключительно неустойчивой валютой. «Честно говоря, я просто шокирован тем, что никто не может увидеть и понять, что это (биткоин. — Прим. ред.) такое на самом деле», — сказал Даймон.

Биткоин — виртуальная валюта, не поддерживаемая ни одним правительством, с декабря 2016 года более чем в четыре раза выросла в цене и превышает 4,100 тыс. долларов США.