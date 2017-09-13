Неоднозначные места в стенограмме переговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которые могут трактоваться как взятка (например, фразы «поручение» и «еще не собрали объем»), касались «промежуточного этапа приватизации «Роснефти» и «возможности самовыкупа акций». Об этом адвокат экс-главы ведомства Виктория Бурковская рассказала РБК.

«Оценка обоснованности обвинения в части содержания разговора руководителя «Роснефти» и Улюкаева невозможна без учета высказывания президента России на саммите БРИКС», — пояснила она. Владимир Путин, как напомнила Бурковская, выступая на Гоа в 2016 году, сказал, «что деньги от продажи акций «Роснефти» должны поступить в бюджет в 2016 году». «Также он указал на возможность самовыкупа акций компанией «Роснефть» как промежуточный этап приватизации», — уточнила она, добавив, что «это поручение и обсуждали участники разговора».

​Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» обнародование стенограммы его разговора с Улюкаевым Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал недавнее обнародование прокуратурой стенограммы его разговора с бывшим главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым, обвиняемого в получении взятки в размере 2 млн долларов, «профессиональным кретинизмом».

«Исполнение его [этого поручения] действительно затянулось», — отметила адвокат. «Как видно из стенограмм покупать пакет «Роснефти» особо никто не хотел», — заметила Бурковская, добавив, что «объем», о котором говорил Сечин, — «это почти 700 миллиардов рублей, которые надо было собрать «Роснефти» для самовыкупа». «Это, конечно, требовало времени», — подчеркнула защитница. «То есть если поместить разговор в исторический контекст 2016 [года], очевидно, что ничего двусмысленного в нем нет и не может быть», — заключила она.

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаева был задержан 14 ноября прошлого года по подозрению в получении взятки в размере 2 млн долларов. Эту сумму, как полагает следствие, экс-министр надеялся получить за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». На следующий день Улюкаева поместили под домашний арест.

Спустя несколько месяцев, 5 сентября, во время судебного заседания прокурор зачитал стенограмму переговоров Сечина и Улюкаева, которые предшествовали задержанию бывшего главы ведомства. В ходе этого разговора Сечин извиняется за то, что «затянули выполнение поручения». «Собирали пока объем», — объясняет глава нефтяной компании и просит принести чай и «корзинку с колбасой».

Газета «Ведомости» позже опубликовала фотографию корзины с колбасой, на которой можно было рассмотреть фирменный ярлык «От Иваныча». Такая корзинка, по данным издания, является традиционным подарком Игоря Сечина его друзьям и деловым партнерам. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев после этого заявил, что «никакого отношения к содержанию рассматриваемого дела [Улюкаева] корзинки не имеют».