Неоднозначные места в стенограмме переговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которые могут трактоваться как взятка (например, фразы «поручение» и «еще не собрали объем»), касались «промежуточного этапа приватизации «Роснефти» и «возможности самовыкупа акций». Об этом адвокат экс-главы ведомства Виктория Бурковская рассказала РБК.
«Оценка обоснованности обвинения в части содержания разговора руководителя «Роснефти» и Улюкаева невозможна без учета высказывания президента России на саммите БРИКС», — пояснила она. Владимир Путин, как напомнила Бурковская, выступая на Гоа в 2016 году, сказал, «что деньги от продажи акций «Роснефти» должны поступить в бюджет в 2016 году». «Также он указал на возможность самовыкупа акций компанией «Роснефть» как промежуточный этап приватизации», — уточнила она, добавив, что «это поручение и обсуждали участники разговора».
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал недавнее обнародование прокуратурой стенограммы его разговора с бывшим главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым, обвиняемого в получении взятки в размере 2 млн долларов, «профессиональным кретинизмом».
«Исполнение его [этого поручения] действительно затянулось», — отметила адвокат. «Как видно из стенограмм покупать пакет «Роснефти» особо никто не хотел», — заметила Бурковская, добавив, что «объем», о котором говорил Сечин, — «это почти 700 миллиардов рублей, которые надо было собрать «Роснефти» для самовыкупа». «Это, конечно, требовало времени», — подчеркнула защитница. «То есть если поместить разговор в исторический контекст 2016 [года], очевидно, что ничего двусмысленного в нем нет и не может быть», — заключила она.
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаева был задержан 14 ноября прошлого года по подозрению в получении взятки в размере 2 млн долларов. Эту сумму, как полагает следствие, экс-министр надеялся получить за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». На следующий день Улюкаева поместили под домашний арест.
Спустя несколько месяцев, 5 сентября, во время судебного заседания прокурор зачитал стенограмму переговоров Сечина и Улюкаева, которые предшествовали задержанию бывшего главы ведомства. В ходе этого разговора Сечин извиняется за то, что «затянули выполнение поручения». «Собирали пока объем», — объясняет глава нефтяной компании и просит принести чай и «корзинку с колбасой».
Газета «Ведомости» позже опубликовала фотографию корзины с колбасой, на которой можно было рассмотреть фирменный ярлык «От Иваныча». Такая корзинка, по данным издания, является традиционным подарком Игоря Сечина его друзьям и деловым партнерам. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев после этого заявил, что «никакого отношения к содержанию рассматриваемого дела [Улюкаева] корзинки не имеют».
Прокурор, огласивший стенограмму разговора экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева и главы «Роснефти» Игоря Сечина, поступил логично, так как протокол следствия, который содержал эту стенограмму, является одним из основных доказательств обвинения. Об этом заявил РИА Новости адвокат, эксперт по уголовному праву Алексей Синицын.