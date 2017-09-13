Августовская инфляция станет триггером для понижения советом директоров Банка России ключевой ставки на 0,5 процентного пункта на заседании 15 сентября. Рост цен замедляется гораздо быстрее, чем снижается ставка, и ЦБ должен на это отреагировать, сходятся во мнении аналитики 14 банков и инвестиционных компаний, опрошенные Банки.ру.



По их словам, текущие макроэкономические условия не создают препятствий для такого шага: рубль растет к доллару, который с августа стоит ниже 61 рубля; нефть Brent полтора месяца торгуется выше 50 долларов за баррель; новых санкций со стороны США и ЕС, несущих риски для рубля и интереса инвесторов к российским активам, не ожидается.

Заседание 15 сентября — опорное. По его итогам ЦБ представит доклад о денежно-кредитной политике, а глава регулятора Эльвира Набиуллина даст пресс-конференцию.

Собеседники Банки.ру полагают, что ЦБ в сложившихся условиях улучшит годовые прогнозы по ВВП и цене на нефть и понизит прогноз по инфляции. Каких-либо четких сигналов от Набиуллиной о дальнейших действиях регулятора в рамках денежно-кредитной политики они при этом не ждут: она, скорее всего, будет осторожна в выражениях, чтобы оставить пространство для маневра в случае усиления инфляционных рисков.

Августовский сюрприз

ЦБ на предыдущем заседании в июле решил взять паузу в понижении ставки из-за роста инфляционных ожиданий (на фоне задержки сезонной дефляции в плодоовощном сегменте) и усиления краткосрочных инфляционных рисков (на тот момент геополитическая нестабильность и высокая волатильность на финансовых и товарных рынках несли риск усиления инфляционных и курсовых ожиданий, объясняют экономист «ВТБ Капитала» по России и странам СНГ Александр Исаков и главный экономист Бинбанка Наталья Ващелюк. Тем не менее по итогам августа инфляция и инфляционные ожидания населения (предполагаемый рост цен на следующие 12 месяцев) — ключевые показатели, на которые опирается ЦБ, регулируя уровень ставки, — снизились до исторических минимумов. Цены в годовом исчислении выросли на 3,3% против роста на 3,9% в июле и шокового для ЦБ роста на 4,4% в июне, а в месячном исчислении сократились на 0,5% против роста на 0,1% в июле и 0,6% в июне. Инфляционные ожидания снизились до 9,5% с 10,7% в июле и 10,3% в июне.

В то же время не наблюдалось ажиотажного роста спроса на иностранную валюту, доллар с начала августа стоит не выше 61 рубля. Рынок энергоносителей тоже стабилен: баррель Brent с августа стоит не ниже 50 долларов, что в определенной степени поддерживает рубль. Каких-либо серьезных рисков на этом рынке, как и на валютном, не наблюдается, говорят Ващелюк и старший аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Богдан Зварич. «Сейчас у ОПЕК нет возможности выйти из соглашения об ограничении нефтедобычи, не обрушив валютный рынок, а добыча в США навряд ли будет серьезно расти», — пояснил Зварич, предположив, что в случае пролонгации соглашения Brent к концу года будет торговаться на уровне 55—58 долларов за баррель.

Еще один стимул к понижению ставки — рост ВВП во II квартале (плюс 2,5% год к году, что соответствовало ожиданиям Минэкономразвития). «Рост производственной активности в июле наблюдался во всех основных отраслях: на 4% год к году выросла добыча полезных ископаемых, грузооборот транспорта вырос на 6,2%, промышленное производство подросло на 1,1% и так далее. Восстановление экономической активности, в свою очередь, поддерживает спрос на рабочую силу, что снижает уровень безработицы в стране. По данным Росстата, в июле уровень безработицы составил 5,1% против 5,6% в январе», — напоминает руководитель дирекции по управлению агрегированным риском Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) Дмитрий Завьялов.

«Таким образом, Банк России может возобновить процесс снижения ключевой ставки и компенсировать паузу, взятую в июле, уменьшением ставки сразу на 0,5 процентного пункта», — говорит Ващелюк из Бинбанка. Аналитики РСХБ, в свою очередь, подчеркивают, что ставка не должна превышать инфляцию вдвое: «при целевом уровне 4% годовых достаточно премии в 2,5% годовых для проведения умеренно жесткой политики, которую декларирует Банк России».

Внимание к докладу и комментариям

В текущих экономических условиях ЦБ, вероятно, улучшит прогноз по ВВП и пересмотрит прогноз по инфляции на 2017 год, считают большинство собеседников Банки.ру. «Как говорится в последнем обзоре «О чем говорят тренды», прирост ВВП по итогам года может достичь 2%, поэтому мы не исключаем, что прогноз по ВВП по итогам предстоящего заседания будет немного улучшен», — говорит ведущий аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.

В информационно-аналитических материалах и выступлениях представителей ЦБ уже озвучивались намерения пересмотреть прогнозы по динамике ВВП (в сторону повышения из-за более быстрого, чем ожидалось, роста инвестиций) и инфляции (из-за ее ускоренного снижения) в 2017 году, напоминает Наталья Ващелюк из Бинбанка. По ее мнению, прогнозы, скорее всего, будут улучшены.

Алексей Коренев из инвестиционной компании «Финам» не исключает, что ЦБ может повысить и прогнозы по цене на нефть. «Базовая цена на нефть явно выходит выше 50 долларов за баррель. Даже если цена откатится вниз, то цена в среднем за год будет выше, чем заложено в бюджет. В начале года прогнозы по нефти были крайне осторожные (ЦБ в марте прогнозировал снижение цены на Brent до 40 долларов за баррель), но сейчас ситуация позволяет их пересмотреть», — говорит он.

В то же время опрошенные Банки.ру эксперты не ожидают получить какие-либо четкие ориентиры от Эльвиры Набиуллиной. С их точки зрения, ЦБ оставит себе пространство для маневра в случае усиления инфляционных рисков к концу года и в начале следующего года. «ЦБ выразит удовлетворение целью по инфляции, но даст понять, что будущие тренды не столь определенны и существуют риски. Регулятор будет смотреть на развитие ситуации осенью», — говорит Владимир Тихомиров из БКС. По мнению Наталии Орловой из Альфа-Банка, есть основания беспокоиться по поводу роста инфляции в следующем году — «не факт, что в условиях индексации в госсекторе инфляция останется ниже 4%».

Все собеседники Банки.ру за исключением Орловой считают, что ЦБ до конца года не понизит ставку ниже 8%. При этом главный аналитик Альфа-Банка на фоне роста макроэкономических показателей во II квартале, дезинфляции в августе и ослабления внешних рисков допускает сценарий понижения ставки до 7,5%.

В опросе приняли участие экономисты и аналитики Альфа-Банка, банка «ЮниКредит», Бинбанка, УБРиР, Нордеа Банка, «Глобэкса», Совкомбанка, Промсвязьбанка, «ВТБ Капитала», инвестиционных компаний «Финам», «БКС» и «Фридом Финанс», использовались данные из обзора аналитиков Citi и Sberbank CIB.