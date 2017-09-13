Потребительские цены в Германии в августе 2017 года были на 1,8% выше, чем в августе 2016-го, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на окончательные данные Федерального статистического управления Destatis. По сравнению с июлем 2017 года индекс потребительских цен в августе 2017-го вырос на 0,1%.

Темп инфляции третий месяц подряд незначительно увеличился, отмечает управление. Основной причиной роста инфляции в августе стало развитие цен на энергоносители, которые выросли на 2,3% в годовом исчислении и на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. В июле 2017 года темпы роста цен на энергоносители составили плюс 0,9% по сравнению с июлем 2016-го.

Значительный рост цен наблюдался на одежду: плюс 3,4% в августе по сравнению с июлем. Цены на продовольствие снизились на 0,2% в августе 2017 года.

Согласованный индекс потребительских цен (HICP) для Германии, рассчитанный для европейских целей, в августе вырос на 1,8% в годовом исчислении. По сравнению с июлем 2017 года индекс вырос на 0,2% в августе 2017-го.