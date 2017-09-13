Энергомашбанк ввел вклад «Оптимальный экспресс плюс».

Денежные средства размещаются на сумму от 100 тыс. рублей сроком на один, два и три месяца. Процентные ставки составляют 4,75%; 5% и 5,5% соответственно. Выплата процентов — в конце срока.

«Новый краткосрочный депозит является сберегательным, то есть не предусматривает пополнения и расходных операций. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — комментирует руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

Завершен прием «Прогрессивного».