Энергомашбанк ввел вклад «Оптимальный экспресс плюс».
Денежные средства размещаются на сумму от 100 тыс. рублей сроком на один, два и три месяца. Процентные ставки составляют 4,75%; 5% и 5,5% соответственно. Выплата процентов — в конце срока.
«Новый краткосрочный депозит является сберегательным, то есть не предусматривает пополнения и расходных операций. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — комментирует руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.
Завершен прием «Прогрессивного».
Согласно раскрываемой информации, на текущий момент председатель совета директоров Павел Селезнев контролирует 29,90% акций банка, Август Мейер — 19,99%, экс-заместитель председателя совета директоров Владимир Чернега владеет пакетом в 14,95%, Александр Шахманов — 8,14%, член совета директоров Андрей Муравьев — 10,69%, Андрей Романенко — 8,75%, Наталия Урусова — 4,73%, Ольга Кряжева — 2,69%. Доля в 0,16% приходится на миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 7,87 млрд рублей (235-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,27 млрд, кредитный портфель — 3,75 млрд, обязательства перед населением — 3,27 млрд.