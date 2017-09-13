Кранбанк на 1 процентный пункт снизил процентные ставки по трем программам кредитования малого и среднего бизнеса.

Минимальная ставка по программе «Рефинансирование» снижена до 12% годовых. Финансирование можно получить для погашения кредитов, полученных в других банках в период с 1 октября 2014 года по 31 декабря 2015-го.

Ставки по программам «Перспектива» и «Стабильность» снижены с 13—20% годовых до 12—17% годовых. Денежные средства по этим программам предоставляются на финансирование инвестиций в основные средства и текущие расходы.

Минимальная сумма кредита по всем программам — 1 млн рублей, денежные средства можно получить на срок до пяти лет.

«Кранбанк, как и многие банки, кредитующие сектор МСБ, планомерно понижает стоимость кредитов бизнесу, приближая ее к средним ставкам на рынке», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.