Кранбанк на 1 процентный пункт снизил процентные ставки по трем программам кредитования малого и среднего бизнеса.

Минимальная ставка по программе «Рефинансирование» снижена до 12% годовых. Финансирование можно получить для погашения кредитов, полученных в других банках в период с 1 октября 2014 года по 31 декабря 2015-го.

Ставки по программам «Перспектива» и «Стабильность» снижены с 13—20% годовых до 12—17% годовых. Денежные средства по этим программам предоставляются на финансирование инвестиций в основные средства и текущие расходы.

Минимальная сумма кредита по всем программам — 1 млн рублей, денежные средства можно получить на срок до пяти лет.

«Кранбанк, как и многие банки, кредитующие сектор МСБ, планомерно понижает стоимость кредитов бизнесу, приближая ее к средним ставкам на рынке», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.

Кранбанк ЗАО «АКБ «Кранбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Иваново), ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц. Сеть подразделений расположена преимущественно в Иваново и области, также имеется операционный офис в Москве.
На сегодняшний день конечными бенефициарами банка являются Август Кристофер Мейер (12,91%), Анастасия Архипова (11,10%), член совета директоров Марина Ерхан (10,90%), председатель правления, член совета директоров Василий Белов и Елена Панфилова (по 9,99%), член совета директоров Елена Кулаковская (9,96%), член правления Татьяна Шевелева (9,88%), Наталья Матвиевская (7,66%), Анна Курбатова (6,51%), Алексей Мухортов (6,48%), Оксана Удалихина, Александр Гончаров (по 1,35%), член совета директоров Валерий Буев (0,88%), Алексей Лебедев, Сергей Барашков (по 0,48%), акционеры-миноритарии (0,09%).


По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 7,64 млрд рублей (238-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,74 млрд, кредитный портфель — 4,32 млрд, обязательства перед населением — 6,01 млрд.