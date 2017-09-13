Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августовским прогнозом — до 97,7 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сентябрьском докладе агентства.

МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в 2017 году увеличится на 1,6 млн баррелей в сутки относительно показателя предыдущего года. Этот прогноз на 100 тыс. баррелей в сутки выше, чем МЭА прогнозировало в августе. Кроме того, этот показатель является максимальным за два года.

МЭА также повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году на 100 тыс. баррелей в сутки — до 99,1 млн баррелей, прогноз по росту спроса в 2018-м увеличен также на 100 тыс. баррелей — до 1,4 млн баррелей в сутки.

«Спрос на нефть увеличился на 1,2 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении в первом квартале 2017 года и ускорился до 2,3 миллиона баррелей в сутки во втором квартале из-за сочетания уверенного спроса со стороны стран, не входящих в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — Прим. ред.), и очень высокого потребления в странах ОЭСР. Мировой рост должен замедлиться в третьем квартале из-за воздействия ураганов на спрос на нефть в США, прежде чем темпы мирового роста смогут отскочить обратно вверх в четвертом квартале», — говорится в докладе МЭА.