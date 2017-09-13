Альфа-Банк снизил ставки по вкладам в долларах. Изменение составило 0,05—0,3 процентного пункта.

Минимальная сумма для всех депозитов составляет 500 долларов.

«Победа+» (на три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года) в долларах размещается под 0,35—2,3% годовых. Пополнение невозможно. Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

«Премьер+» (на три, шесть, девять месяцев и год, с возможностью пополнения) теперь привлекается под 0,3—1,5%, а «Потенциал+» (на срок от трех месяцев до трех лет, с возможностью пополнения и частичного снятия) — под 0,15—0,9% годовых. По обоим вкладам проценты ежемесячно капитализируются.