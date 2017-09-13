Сборы страховых премий компании «ППФ Страхование жизни» за шесть месяцев 2017 года увеличились на 10,24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, объем премий в первом полугодии 2017-го достиг отметки в 1,508 млрд рублей, сообщили в пресс-службе страховщика.

«Наибольшую долю страховых премий принес канал агентских продаж, сборы по которому составили более 1,2 миллиарда рублей по всем видам страхования. По долгосрочным накопительным программам компания получила сборы в размере 1,2 миллиарда рублей, по пенсионным программам — более 233 миллионов рублей. По состоянию на 31 июля 2017 года активы компании составили 10,8 миллиарда рублей. Резервы компании достигли 8,2 миллиарда рублей», — говорится в релизе.

Выплаты по всем видам страхования за шесть месяцев составили 501,259 млн рублей. По сравнению с первым полугодием 2016-го выплаты увеличились на 22,12%, добавили в компании.