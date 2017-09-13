Уровень инфляции в Великобритании поднялся в августе до самого высокого уровня за последние пять лет, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на Управление национальной статистики. Инфляция в стране выросла до 2,9% в августе по сравнению с 2,6% в июле.



Снижение стоимости фунта стерлингов после референдума в ЕС продолжало оставаться основным стимулом роста цен, говорится в отчете управления. Несмотря на это, экономисты считают, что по-прежнему маловероятно, чтобы Банк Англии повысил процентные ставки на ближайшем заседании.



Цены на большинство товаров выросли в августе в основном из-за роста стоимости импорта для розничных торговцев, передает издание BBC. Цены на одежду и обувь показали наибольший рост, поднявшись на 4,6% в годовом исчислении.

Уровень инфляции в августе намного превышает целевой показатель Банка Англии в 2%. Регулятор прогнозирует, что инфляция достигнет пика в районе 3% в октябре и начнет ослабевать в начале 2018 года.