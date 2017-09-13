Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») на 750 тыс. рублей за СМС-рекламу, говорится в сообщении ведомства.



«По результатам рассмотрения дел об административном правонарушении Московским областным УФАС России вынесены постановления о привлечении ПАО «ВымпелКом» к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначении штрафа на общую сумму 750 тысяч рублей за распространение ненадлежащей рекламы», — отмечают в УФАС.

По данным службы, основанием для привлечения к административной ответственности послужило обращение гражданина о систематическом получении СМС-рекламы от «Билайна». При этом абонент не давал согласие на получение рекламных сообщений. Таким образом, «ВымпелКом» нарушил часть 1 статьи 18 федерального закона «О рекламе», уточняют в УФАС.