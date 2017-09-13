Банк «Финсервис» начал переводить клиентов, использующих Viber, на новый порядок уведомления о трансакциях. Теперь финучреждение будет информировать физических лиц об операциях, совершенных с использованием банковских карт, уведомлениями в официальный канал Viber, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Отличить официальный, одобренный компанией Viber, канал можно по зеленой галочке в списке сообщений и подписи «Сообщения от Finservicebank» вверху диалога. Нововведение коснется только тех клиентов, которые установили себе на телефон и авторизовались в этом мессенджере, остальным, как и прежде, будут приходить СМС-уведомления», — говорится в релизе.

Если по какой-либо причине уведомление не может быть доставлено клиенту посредством Viber, то оно автоматически продублируется в СМС-сообщении, добавили в банке.

