Банк «Финсервис» начал переводить клиентов, использующих Viber, на новый порядок уведомления о трансакциях. Теперь финучреждение будет информировать физических лиц об операциях, совершенных с использованием банковских карт, уведомлениями в официальный канал Viber, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Отличить официальный, одобренный компанией Viber, канал можно по зеленой галочке в списке сообщений и подписи «Сообщения от Finservicebank» вверху диалога. Нововведение коснется только тех клиентов, которые установили себе на телефон и авторизовались в этом мессенджере, остальным, как и прежде, будут приходить СМС-уведомления», — говорится в релизе.
Если по какой-либо причине уведомление не может быть доставлено клиенту посредством Viber, то оно автоматически продублируется в СМС-сообщении, добавили в банке.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 103,03 млрд рублей (65-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,58 млрд, кредитный портфель — 26,84 млрд, обязательства перед населением — 13,74 млрд.