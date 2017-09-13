Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») составила портрет среднестатистического пользователя iPhonе в России.

В 2017 году наибольший процент среди владельцев iPhone составляют мужчины — 55% от всех пользователей (как и в прошлом году). По возрастным категориям соотношение также практически не изменилось. Наибольший процент среди всех пользователей iPhone как в 2016, так и в 2017 году составили абоненты 25—35 лет — 37,5% и 37% соответственно. Наименьшее же число пользователей смартфонов на базе iOS относится к категории старше 64 лет — 1,9% в 2016 году и 1,8% в 2017 году.

Согласно исследованию, наибольшее проникновение iPhone в 2017 году было отмечено в следующих городах России (в порядке убывания): Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Владивосток и Ставрополь. В прошлом году такими городами стали: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Владивосток, Ставрополь, Волгоград и Новосибирск.

Особо выделяется лояльность пользователей среди абонентов, купивших iPhone 7-й модели в 2017 году, 68% ранее пользовались и предыдущими моделями этого смартфона. Около 17% покупателей iPhone 7 и 7 Plus решили перейти на них со смартфонов на базе Android.

По данным исследования, наиболее активными пользователями мессенджеров и социальных сетей являются владельцы iPhone 7 и 7 Plus. Так, среди владельцев «семерок», потребляющих более 10 Мб в месяц (55% от общего числа владельцев), в Москве и Санкт-Петербурге 90% абонентов пользуются социальными сетями, 89% — мессенджерами. В регионах же эти показатели составили 86% и 85% соответственно. Наибольшее предпочтение владельцы «семерок» среди мессенджеров отдают WhatsApp, среди социальных сетей — Facebook.