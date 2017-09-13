ВВП РФ за первую половину 2017 года вырос на 1,7%, ожидается продолжение роста экономики страны во втором полугодии. Об этом заявил глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев на совещании с правительством по исполнению федерального бюджета за первое полугодие 2017 года.

«За прошедшие полгода объем валового внутреннего продукта вырос на 1,7%. Это в стоимостных показателях порядка 42 триллионов рублей. Мы ожидаем, что во втором полугодии рост валового внутреннего продукта продолжится», — сообщил Медведев.

Председатель правительства также указал, что доходы федерального бюджета от налогов и сборов за прошедшее полугодие превысили объем нефтегазовых поступлений.

«Отмечу, что меняется структура доходной части. Сейчас мы больше получаем денег от налогов и сборов, чем собственно от продажи нефти и газа», — сказал он.

Дефицит федерального бюджета по итогам первого полугодия составил 1%, сообщил Медведев.