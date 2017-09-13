Минфин России объявил о начале обмена облигаций внешних облигационных займов РФ. Номинальная стоимость размещаемых бондов не должна превышать 4 млрд долларов США, следует из сообщения на сайте ведомства.



«13 сентября 2017 года Минфин России информирует о проведении на основании распоряжения правительства Российской Федерации от 4 августа 2017 года № 1694-р обмена облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации выпусков № МК-0-СМ-126 «Россия-2018» (ISIN XS0089375249) и № SK-0-СМ-128 «Россия-2030» (ISIN XS0114288789) на дополнительные выпуски облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации № 12840078V «Россия-2027» (ISIN RU000A0JXTS / RU000A0JXTT77) и № 12840079V «Россия-2047» (ISIN RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22), размещаемые в целях обмена», — говорится в сообщении.

Организаторами обмена выступают «ВТБ Капитал», банк «ГПБ Интернешнл» и Sberbank CIB.



Владельцы обмениваемых облигаций с 13 по 19 сентября могут направить «ВТБ Капиталу» заявки на выкуп обмениваемых облигаций с указанием цены и количества обмениваемых бумаг или только их количества. Цена обмениваемых облигаций не должна превышать 107,8% от номинальной стоимости (для облигаций «Россия-2018») и 117,5% от номинальной стоимости с учетом амортизации (для облигаций «Россия-2030»).



Цена размещаемых облигаций определяется 20 сентября по итогам анализа книги заявок на выкуп обмениваемых облигаций.