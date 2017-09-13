ЦБ установил официальные курсы валют на 14 сентября. Курс доллара повысился на 40,23 копейки, составив 57,6679 рубля (57,2656 рубля на 13 сентября). Курс евро увеличился на 55,08 копейки, до 69,0977 рубля (68,5469 рубля на 13 сентября).



Российская валюта отступает в парах с долларом и евро, хотя нефть торгуется выше 54 долларов за баррель Brent, констатирует начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков. По его словам, многое будет зависеть от статистики Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов в стране: если она разочарует рынок, то рубль может упасть ниже 58.

«Вероятно, участники рынка решили «взять паузу» в отношении рисковых активов в ожидании данных из США, в результате большинство валют развивающихся рынков находится под умеренным давлением», — говорится в аналитическом обзоре Нордеа Банка.

Интерес к рублю сейчас снизился на фоне возможного обострения геополитических рисков, продолжает Волков. Он напоминает, что ООН приняла резолюцию по санкциям против КНДР, которую Пхеньян отвергает, а СМИ пишут, что готовятся новые тестовые запуски ракет.



При этом пока сохраняется спрос нерезидентов на рубли, продолжает эксперт. «Эта тенденция будет сохраняться до пятницы, когда ЦБ с большой вероятностью снизит ставку. После этого начнется волна фиксации прибыли, а carry trade с рублем станет менее выгодным», — предупреждает он.



Впрочем, даже в негативном сценарии эксперт не ждет сильного падения российской валюты и предлагает ориентироваться на преодоление 57,9 рубля за доллар и стремление к 60.