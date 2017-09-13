Подтвердить, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев вымогал с помощью жеста двумя пальцами взятку, не может никто, кроме истца Игоря Сечина, заявила адвокат экс-министра Дариджан Квеидзе. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Она подтвердила, что Сечин действительно в своих показаниях заявляет о показанных Улюкаевым во время игры в бильярд двух пальцах. По словам главы «Роснефти», этот жест означал сумму сделки — 2 млн долларов. «Но кроме него этого никто не видел и не слышал. И после этого саммита [БРИКС в Гоа осенью 2016 года] Улюкаев с Сечиным не встречались», — сказала она.

Она добавила, что даже если жест был сделан во время игры, он мог означать «что угодно», например, «знак победы».

Обвинение заявило, что во время игры в бильярд бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев показал главе «Роснефти» Игорю Сечину жест двумя пальцами. «Улюкаев вымогал взятку у Сечина, показав ему сумму в виде двух пальцев», — говорится в оглашенных прокурором материалах дела.

В то же время один из свидетелей, экс-сотрудник службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревягин заявил в суде, что не может подтвердить наверняка этот жест. «Но не исключаю использования Улюкаевым такого жеста в разговоре с Сечиным незаметно для меня и всех присутствовавших», — говорится в показаниях Деревягина на следствии.

Об игре в бильярд во время саммита БРИКС в Гоа в октябре 2016 года, на котором присутствовали Сечин и Улюкаев и где, предположительно, экс-министр жестами вымогал взятку, стало известно 11 сентября. По версии следствия, Улюкаев начал переговоры с Сечиным во время саммита БРИКС.