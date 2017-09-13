К блогеру Алексею Псковитину, ведущему на YouTube канал Nemagia, пришли с обысками. Об этом в Periscope сообщил его напарник по каналу Михаил Печерский. Запись стрима сохранилась на YouTube. По словам Печерского, в квартиру Псковитина в Кемерово «ворвались оперативники», после чего тот позвонил коллеге.

Как сообщил «Медиазоне» адвокат Сергей Воронин, обыски проводятся по делу о клевете (статья 128.1 УК РФ). Он отметил, что к Псковитину в Кемерово наведалась опергруппа из Москвы.

В начале сентября Роскомнадзор по решению кемеровского суда постановил заблокировать ролик Nemagia с критикой бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова. В нем блогеры обвинили предпринимателя во лжи, плохом отношении к клиентам и сотрудникам, хамстве, а также упрекнули в лести владельцу Альфа-Банка Михаилу Фридману. На момент публикации видео посмотрели больше 4 млн раз.

Банк подал к Nemagia иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Представитель банка назвал блогеров недобросовестными, а сказанное ими — грязью и клеветой.

Канал Nemagia создан в 2013 году. На него подписаны 1,3 млн пользователей.