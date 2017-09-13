RAEX («Эксперт РА») присвоило Дальневосточному Банку рейтинг кредитоспособности «ruBBB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.



К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены высокий уровень достаточности собственного капитала и приемлемый запас ликвидности. Поддержку рейтингу оказывает невысокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска. Также позитивно влияют на рейтинг низкий уровень принимаемых валютных рисков, высокая обеспеченность ссудного портфеля и хорошая репутация аудитора отчетности банка по РСБУ и МСФО.

Также аналитики агентства отмечают, что банк на основании распоряжения правительства был включен в перечень финучреждений, имеющих право открывать счета стратегически значимым организациям.

Ограничивают рейтинг умеренно высокая просроченная задолженность по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и применение банком практики создания резервов на близком к минимально установленному уровню в рамках категорий качества.

При этом агентство отмечает, что около 80% просроченной задолженности было сформировано в период экономического кризиса 2008—2009 годов, и банк ведет планомерную работу по списанию данной задолженности за счет сформированных резервов. При этом действующая с 2010 года политика кредитования банка направлена на создание качественного кредитного портфеля.

Также агентство обращает внимание на наличие отдельных недостатков во внутреннем контроле в связи с интенсивным наличным и безналичным денежным оборотом по счетам клиентов. В то же время позитивно оцениваются принимаемые банком меры по повышению качества внутреннего контроля. Негативно влияет на рейтинг умеренная зависимость финансового результата банка от одной группы контрагентов.

Давление на рейтинг оказывают незначительный объем источников дополнительной ликвидности, которая могла бы потребоваться в случае непредвиденных обстоятельств, и принятие банком умеренно высокого процентного риска.