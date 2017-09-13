Европейская комиссия (ЕК) положительно отреагировала на предложение четырех крупнейших стран еврозоны о разработке нового закона, который запретит интернет-компаниям пользоваться низкими налоговыми ставками в некоторых европейских странах, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



Пресс-секретарь Еврокомиссии Ванесса Мок отметила, что институт приветствует столь политическую заинтересованность в этом вопросе, но органам ЕС необходимо для начала понять, как будет формироваться такой налог, чтобы избежать возможного двойного налогообложения для некоторых компаний.



Одним из основных препятствий для предлагаемого налога с оборота интернет-бизнеса по месту деятельности являются различный характер и деятельность компаний. «Что касается каждого бизнеса, то цифровые гиганты должны платить свою справедливую долю налога в странах, где их прибыль заработана. Очень важно, чтобы мы продвигались с общим подходом», — добавила Мок, подчеркивая, что должны быть равные условия для всех компаний.

Предложение министров финансов из Франции, Германии, Италии и Испании будет обсуждаться на встрече министров финансов ЕС в Таллине в субботу, 16 сентября.

По мнению Франции, Германии, Италии и Испании, общий подход ЕС к этому вопросу необходимо подготовить к концу года. Однако любое решение должно быть принято единогласно 28 членами ЕС, что даст возможность для длительных обсуждений со странами, которые до сих пор извлекали выгоду из своей привлекательной налоговой политики.