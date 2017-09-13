Санкции в отношении России обходятся экономике Евросоюза в 3,2 млрд долларов ежемесячно, тогда как экономика РФ суммарно за три года пострадала на 55 млрд долларов, говорится в докладе спецдокладчика ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идриса Джазаири по итогам его визита в РФ.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций против РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом Минских соглашений по урегулированию.

«В Европейском союзе и Российской Федерации санкции могли привести к экономическим потерям на общую сумму в 155 миллиардов долларов США, не имея при этом никакого явного положительного воздействия», — говорится в документе.

По данным эксперта, от введения санкций против РФ экономика Евросоюза ежемесячно страдает на 3,2 млрд долларов. Тогда как для Российской Федерации прямые потери на сегодняшний день составляют «порядка 15 миллиардов долларов США в год или в общей сложности 55 миллиардов долларов».

Джазаири с 24 по 28 апреля 2017 года совершил официальную поездку в Российскую Федерацию для оценки влияния односторонних санкций США и ЕС на ситуацию с правами человека в стране. В Москве он провел встречи с представителями правительства, а также с членами бизнес-сообщества, дипломатами и представителями ООН. При этом сотрудники дипмиссий государств, которые ввели принудительные меры (США и страны ЕС), отказались от встречи со спецдокладчиком.

По итогам визита Джазаири подготовил доклад, который представлен на 36-й сессии Совета ООН по правам человека, проходящей в Женеве. «Это первый случай, когда мандатарий рассматривает односторонние принудительные меры, объектом которых стал столь сильный и стратегически важный игрок международного сообщества», — отмечается в документе.