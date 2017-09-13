Оборот Бинбанка по переводам с карты на карту превысил 3 млрд рублей в месяц, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

«С начала года оборот Бинбанка по переводам с карты на карту вырос в 10 раз, в результате наша доля на этом рынке составила порядка 11%», — комментирует начальник отдела по развитию бизнеса Бинбанка Филипп Петров.

Для проведения операции необходимо войти в раздел переводов с карты на карту на сайте Бинбанка или его партнера, ввести данные карты списания (номер, срок действия, CVC/CVV2), а также номер карты получателя средств. Минимальная сумма перевода составляет 10 рублей, максимальная — 150 тыс. рублей. Максимальная сумма перевода с одной карты в месяц — 599 тыс. рублей.

Сервис позволяет через сайт Бинбанка переводить средства между клиентами любых кредитных организаций: карты отправителя и получателя могут быть выпущены любым российским банком. Перевод средств происходит моментально, при этом все операции защищены технологией 3D Secure.