Оборот Бинбанка по переводам с карты на карту превысил 3 млрд рублей в месяц, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.
«С начала года оборот Бинбанка по переводам с карты на карту вырос в 10 раз, в результате наша доля на этом рынке составила порядка 11%», — комментирует начальник отдела по развитию бизнеса Бинбанка Филипп Петров.
Для проведения операции необходимо войти в раздел переводов с карты на карту на сайте Бинбанка или его партнера, ввести данные карты списания (номер, срок действия, CVC/CVV2), а также номер карты получателя средств. Минимальная сумма перевода составляет 10 рублей, максимальная — 150 тыс. рублей. Максимальная сумма перевода с одной карты в месяц — 599 тыс. рублей.
Сервис позволяет через сайт Бинбанка переводить средства между клиентами любых кредитных организаций: карты отправителя и получателя могут быть выпущены любым российским банком. Перевод средств происходит моментально, при этом все операции защищены технологией 3D Secure.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 1 176,18 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 94,57 млрд, кредитный портфель — 173,05 млрд, обязательства перед населением — 555,82 млрд.