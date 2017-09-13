Большинство клиентов страховой компании «АльфаСтрахование» покупают полисы через Интернет. Такому способу приобретения полисов отдают предпочтение 60% клиентов, свидетельствуют данные страховщика.



«На данный момент в компании 4,6 миллиона клиентов онлайн покупают страхование рисков полетов и поездок, ВЗР (полисы выезжающих за рубеж. — Прим. ред.), имущества, каско, ОСАГО, уникальных продуктов по медицинскому страхованию и страхованию ответственности», — говорится в сообщении.

Более 30% клиентов имеют два и более онлайн-полисов.

Одними из первых массовых продуктов онлайн страховщик называет ВЗР. Не менее важную роль, полагают в компании, сыграло появление в онлайне обязательных видов страхования, прежде всего ОСАГО.

«Несмотря на технические трудности и риски мошенничества, количество реализованных полисов е-ОСАГО растет в геометрической прогрессии. К 1 июля только число покупателей е-ОСАГО в «АльфаСтраховании» превысило 1,1 миллиона человек», — отмечается в сообщении страховщика.

Онлайн-продажи компании идут в том числе и через каналы партнеров, почти по всем видам страхования есть прямые API или виджеты.

«Подобная модель не только сокращает издержки для страховой компании и партнера, позволяя направить высвобождаемые средства на развитие других направлений бизнеса, но и экономит личное время клиентов», — уточняют в компании.