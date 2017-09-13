Банк ВТБ 24 изменил тарифы по P2P-переводам на сайте с участием карт сторонних банков. Комиссия за все типы трансакций снижена до 1,4% от суммы операции, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Переводы осуществляются между картами платежных систем Visa, Mastercard и «Мир», выпущенными любыми банками России. Ограничения по количеству ежедневных и ежемесячных переводов отсутствуют», — отмечается в релизе.

С момента запуска P2P-переводов на сайте ВТБ 24 услугой воспользовались жители около 96 стран мира и более 400 городов России. В топ-5 государств по количеству проведенных операций входят, помимо России, Украина, Белоруссия, Германия и США. В первую пятерку российских городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Иркутск. Сумма среднего чека на текущий момент составляет 14 тыс. рублей, добавили в ВТБ 24.