Совкомбанк открыл новый офис в Астрахани. Отделение расположено по адресу: ул. Кирова, д. 87, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«В новом офисе клиенты банка могут воспользоваться полным комплексом банковских услуг — оформить потребительский кредит, ипотеку, кредит под залог имущества, открыть вклад, получить кредитную карту или карту беспроцентной рассрочки «Халва». В офисе работает два банкомата, и в том числе устройство самообслуживания cash-in», — говорится в релизе.



Режим работы офиса: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00; суббота и воскресенье — выходные дни. Отделение работает без перерыва.