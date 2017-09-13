Сбербанк с 13 сентября приступил к продажам третьего транша облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения. Объем квоты Сбербанка составляет 10 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Мы оцениваем результаты размещения второго транша, которое закончилось на этой неделе, как успешные. Сейчас планируем разместить две трети от всего объема нового выпуска», — отметил вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов.

Квота Сбербанка в 9,5 млрд рублей по первому выпуску ОФЗ-н была размещена банком чуть более чем за месяц. Второй транш был реализован на сумму 9,2 млрд рублей. По данным финучреждения, средний возраст инвестора по итогам второго выпуска — 56 лет, по итогам первого — 57 лет. Количество покупателей составило около 5 тыс. человек. Объем транша в равных долях распределился между клиентами «Сбербанк Первый» и «Сбербанк Премьер», добавили в пресс-службе.

Сбербанк разместил облигации второго транша ОФЗ-н на 9,2 млрд рублей Сбербанк России разместил облигации второго транша ОФЗ-н на сумму 9,2 млрд рублей. Последняя заявка была удовлетворена в понедельник. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.