Сбербанк с 13 сентября приступил к продажам третьего транша облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения. Объем квоты Сбербанка составляет 10 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Мы оцениваем результаты размещения второго транша, которое закончилось на этой неделе, как успешные. Сейчас планируем разместить две трети от всего объема нового выпуска», — отметил вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов.
Квота Сбербанка в 9,5 млрд рублей по первому выпуску ОФЗ-н была размещена банком чуть более чем за месяц. Второй транш был реализован на сумму 9,2 млрд рублей. По данным финучреждения, средний возраст инвестора по итогам второго выпуска — 56 лет, по итогам первого — 57 лет. Количество покупателей составило около 5 тыс. человек. Объем транша в равных долях распределился между клиентами «Сбербанк Первый» и «Сбербанк Премьер», добавили в пресс-службе.
Сбербанк России разместил облигации второго транша ОФЗ-н на сумму 9,2 млрд рублей. Последняя заявка была удовлетворена в понедельник. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 23 322,67 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 381,26 млрд, кредитный портфель — 15 450,07 млрд, обязательства перед населением — 11 464,76 млрд.