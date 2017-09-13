Чистая прибыль Восточного Банка в первом полугодии 2017 года составила 2 млрд рублей по МСФО, сообщили в пресс-службе финучреждения.



Активы банка по состоянию на 30 июня 2017 года выросли на 55%, до 227,6 млрд рублей против 146,7 млрд рублей на конец 2016-го.



Кредитный портфель банка составил 115 млрд рублей, увеличившись на 53% по сравнению с концом прошлого года. За отчетный период показатель Cost of Risk составил 5,8%, что в 1,7 раза ниже аналогичного показателя первого полугодия 2016-го (9,8%). Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам уменьшились вдвое, до 3,9 млрд рублей, добавили в Восточном Банке.

Восточный Банк рассчитывает повысить капитализацию за счет налогового маневра Восточный Банк выбрал нестандартный способ решения проблем с собственным капиталом. Банк планирует сделать это за счет экономии на налоге на прибыль, пишет «Коммерсант».