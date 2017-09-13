Чистая прибыль Восточного Банка в первом полугодии 2017 года составила 2 млрд рублей по МСФО, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Активы банка по состоянию на 30 июня 2017 года выросли на 55%, до 227,6 млрд рублей против 146,7 млрд рублей на конец 2016-го.
Кредитный портфель банка составил 115 млрд рублей, увеличившись на 53% по сравнению с концом прошлого года. За отчетный период показатель Cost of Risk составил 5,8%, что в 1,7 раза ниже аналогичного показателя первого полугодия 2016-го (9,8%). Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам уменьшились вдвое, до 3,9 млрд рублей, добавили в Восточном Банке.
Восточный Банк выбрал нестандартный способ решения проблем с собственным капиталом. Банк планирует сделать это за счет экономии на налоге на прибыль, пишет «Коммерсант».
ПАО «Восточный экспресс банк» ─ крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения. В начале 2017 года состоялась масштабная реорганизация, в результате которой к банку «Восточный» присоединился Юниаструм Банк.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 4 мая 2017 года), ключевыми бенефициарами кредитной организации выступают: гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед 44,57% акций банка; Артем Аветисян, контролирующий 32% акций через Финвижн Холдингс Лимитед); фонд Russia Partners («Раша Партнерс»; конечные бенефициары: Эндрю Гафф — 2,34%, Джорж Сигулер — 2,34%, Дональд Спенсер — 1,82%) контролирует 6,5%, Марина Ушакова, Григорий Жданов — по 2,26%, председатель совета директоров Шерзод Юсупов — 4%, Юрий Данилов — 4%, Александр Таранов — 1,14%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 278,62 млрд рублей (29-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 35,60 млрд, кредитный портфель — 154,13 млрд, обязательства перед населением — 154,95 млрд.