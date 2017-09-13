Икано Банк получил от ЦБ РФ лицензию на привлечение вкладов физических лиц. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора в среду.

«Банк России принял решение выдать 12 сентября 2017 года лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте ООО «Икано Банк» (регистрационный номер 3519, Химки, Московская область)», — сказали в пресс-службе Центробанка.

Как отметили в ЦБ, финучреждение обратилось за получением такой лицензии впервые.

«В соответствии с действующим законодательством ООО «Икано Банк» становится участником системы страхования вкладов», — подчеркивается в сообщении.

Банк был зарегистрирован 2 апреля 2013 года и начал свою деятельность 18 июля того же года. Он находится под совместным контролем международной группы Ikano, принадлежащей семье основателя компании «Икеа», и Кредит Европа Банка.

