Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил приравнять криптовалюты к иностранным валютам, сказал он журналистам на пресс-брифинге.

«Право иметь криптовалюты должен иметь любой гражданин и обменивать на любую другую валюту, и фиатную, в том числе, и рубль. Но хождение на внутреннем рынке должно быть приравнено к иностранным валютам, то есть расплачиваться за товары, услуги в качестве платежного средства на внутреннем рынке, мы считаем, по крайней мере на первом этапе, (возможности) быть не должно», — отметил он.

По словам Титова, использование токенов в качестве акций или других финансовых инструментов, а также майнинг криптовалют нуждаются в отдельном регулировании.

Титов заявил, что в настоящий момент он участвует в разработке законодательного предложения по регулированию криптовалют в рамках экспертного центра при Институте экономики роста им П. А. Столыпина: «Государство должно регулировать этот процесс и сделать так, чтобы эти криптокошельки имели номер, кроме номера еще имя и фамилию конкретного гражданина или компании, которая этим кошельком владеет. Тогда все операции будут абсолютно прозрачны».

«ICO нужно признавать, нужно регулировать, но тем не менее это большая возможность подключения внешнего финансирования», — подвел итог Титов.