Печерский райсуд Киева постановил наложить арест на завод по производству напитков «Биола», офис телеканала «1+1», самолет Boeing 767-300 и другие активы по делу о хищении средств в ПриватБанке, основным владельцем которого до его национализации был бизнесмен Игорь Коломойский, передает РБК со ссылкой на агентство УНН.

По данным агентства, суд вынес такое постановление еще 4 сентября, но в украинском реестре судебных решений оно появилось в среду, 13 сентября. Арест наложен на самолет Boeing 767-300 португальской компании Pennylane — Comercio Internacional, земельные участки ООО «Гаджибей» в Одессе, торговый павильон ОАО «Проектно-поисковый институт «Южмедбиосинтез» в этом же городе, офисы на Кирилловской улице в Киеве (среди них офис «1+1»), недвижимость ООО «Акватера» и ООО «Арлан» в Днепре (бывший Днепропетровск), в том числе завод «Биола».

Помещения были обеспечением по кредиту, предоставленному Нацбанком Украины ПриватБанку. Последний сдает часть помещений в аренду телеканалу, следует из сообщения РБК.

Агентство «Униан» сообщает, что судебное определение датировано 12 сентября. При рассмотрении в суде ходатайства прокуратуры об аресте активов представители собственников имущества отсутствовали. Суд указал, что они имеют право просить суд о полной или частичной отмене ареста.

Представитель прокуратуры в суде заявил, что руководство ПриватБанка злоупотребляло своими служебными полномочиями в 2014 году и завладело выделенными на рефинансирование банка средствами Национального банка Украины. Украинский ЦБ потратил на это более 19 млрд гривен (около 730 млн долларов по сегодняшнему курсу).

Телеканал «112 Украина» вечером во вторник, 12 сентября, сообщил также об аресте зернового терминала «Бориваж» в Одесской области. По информации телеканала, терминалом владеет компания «Агротерминал Логистик», конечным бенефициаром которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

Коломойский был основным владельцем ПриватБанка (ему принадлежала доля в 41,6%), пока банк не был национализирован в конце декабря 2016 года. В украинском Нацбанке оценивали «дыру» в балансе банка более чем в 5 млрд долларов.



В апреле 2017 года прокуратура заподозрила Коломойского и других акционеров банка в крупной растрате. А в Национальном банке Украины в июле заявили, что до национализации ПриватБанк был финансовой пирамидой. «У банка до национализации не было ресурсов для возврата вкладов. ПриватБанк являлся финансовой пирамидой», — заявила представитель Нацбанка Екатерина Рожкова.

