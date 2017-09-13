Инфляция в России за период с 5 по 11 сентября была нулевой, сообщил в среду Росстат.

Неделей ранее потребительские цены в стране снизились на 0,1%, а с 22 по 28 августа дефляция составила 0,2% (такого снижения цен за неделю в России не наблюдалось как минимум с начала десятилетия).

С начала месяца цены снизились на 0,1%, с начала года — выросли на 1,7%. В сентябре 2016-го инфляция была на уровне 0,2%, напоминает статистическое ведомство.

«За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, лук репчатый и морковь — 3—5,6%. В то же время огурцы и помидоры стали дороже на 0,5% и 0,1% соответственно, — отмечается в сообщении Росстата. — Сахар-песок стал дешевле на 2%, крупа гречневая — на 1%, рис — на 0,2%. Одновременно цены на колбасу полукопченую, сосиски, сардельки, макароны, вермишель и печенье повысились на 0,1—0,2%».

Цены на автомобильный бензин за неделю практически не изменились, на дизельное топливо стоимость выросла на 0,1%.

Августовская дефляция в России составила рекордные 0,5%
Августовская дефляция в России составила рекордные 0,5%

Потребительские цены в России в августе выросли на 3,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Росстатом. При этом по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована дефляция на уровне 0,5% — рекордная для современной российской истории.

Как сообщал Росстат ранее, потребительские цены в РФ в августе увеличились на 3,3% в годовом выражении, а по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована дефляция на уровне 0,5% — рекордная для современной российской истории.

Целевой показатель Центробанка по инфляции — 4% к концу 2017 года. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам года составит 3,7%.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее прогнозировал, что по итогам сентября инфляция составит 0—0,2% к предыдущему периоду и 3,1—3,3% в годовом выражении.

​Участники рынка дали прогноз по ключевой ставке
​Участники рынка дали прогноз по ключевой ставке

Августовская инфляция станет триггером для понижения советом директоров Банка России ключевой ставки на 0,5 процентного пункта на заседании 15 сентября. Рост цен замедляется гораздо быстрее, чем снижается ставка, и ЦБ должен на это отреагировать, сходятся во мнении аналитики 14 банков и инвестиционных компаний, опрошенные Банки.ру.