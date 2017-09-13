Инфляция в России за период с 5 по 11 сентября была нулевой, сообщил в среду Росстат.

Неделей ранее потребительские цены в стране снизились на 0,1%, а с 22 по 28 августа дефляция составила 0,2% (такого снижения цен за неделю в России не наблюдалось как минимум с начала десятилетия).

С начала месяца цены снизились на 0,1%, с начала года — выросли на 1,7%. В сентябре 2016-го инфляция была на уровне 0,2%, напоминает статистическое ведомство.

«За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, лук репчатый и морковь — 3—5,6%. В то же время огурцы и помидоры стали дороже на 0,5% и 0,1% соответственно, — отмечается в сообщении Росстата. — Сахар-песок стал дешевле на 2%, крупа гречневая — на 1%, рис — на 0,2%. Одновременно цены на колбасу полукопченую, сосиски, сардельки, макароны, вермишель и печенье повысились на 0,1—0,2%».

Цены на автомобильный бензин за неделю практически не изменились, на дизельное топливо стоимость выросла на 0,1%.

Августовская дефляция в России составила рекордные 0,5% Потребительские цены в России в августе выросли на 3,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Росстатом. При этом по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована дефляция на уровне 0,5% — рекордная для современной российской истории.

Как сообщал Росстат ранее, потребительские цены в РФ в августе увеличились на 3,3% в годовом выражении, а по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована дефляция на уровне 0,5% — рекордная для современной российской истории.

Целевой показатель Центробанка по инфляции — 4% к концу 2017 года. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам года составит 3,7%.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее прогнозировал, что по итогам сентября инфляция составит 0—0,2% к предыдущему периоду и 3,1—3,3% в годовом выражении.