Неблагоприятное воздействие на Россию санкций, введенных против нее некоторыми западными странами в связи с событиями на Украине, оценивается в среднем в 1% ВВП. Об этом говорится в опубликованном в среду в Женеве докладе специального докладчика Совета ООН по правам человека по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идриса Джазаири.

«По грубым оценкам, неблагоприятное воздействие санкций на Российскую Федерацию, если попытаться отделить его от «нефтяного шока», выражается в потерях, составляющих в среднем 1% от ВВП», — отмечается в документе. По словам спецдокладчика, после «переваривания» последствий нефтяного шока разница между фактическими и потенциальными показателями ВВП за 2017 год составляет, по данным Международного валютного фонда, примерно 0,8 процентного пункта.

Джазаири, посетивший Россию в апреле текущего года, подчеркивает, что санкции против России «обернулись издержками» для государств, которые их инициировали, «особенно в Европейском союзе». Как отмечается в докладе, «наиболее правдоподобной» выглядит «приблизительная оценка (потерь) примерно в 3,2 миллиарда долларов США в месяц».

Эксперт ООН: антироссийские санкции стоят ЕС 3,2 млрд долларов в месяц Санкции в отношении России обходятся экономике Евросоюза в 3,2 млрд долларов ежемесячно, тогда как экономика РФ суммарно за три года пострадала на 55 млрд долларов, говорится в докладе спецдокладчика ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идриса Джазаири по итогам его визита в РФ.

Эксперт обращает внимание на то, что из числа лиц, живущих в России за чертой бедности, особенно серьезно санкциями «оказались затронуты наиболее уязвимые группы населения: лица в возрасте 7—16 лет, женщины трудоспособного возраста и пенсионеры». В целом же российская экономика, по мнению спецдокладчика, «успешно адаптировалась» к санкционному режиму, о чем свидетельствует выросший на 15% за последние 12 месяцев курс рубля по отношению к доллару.

По словам эксперта, воздействие антироссийских санкций не оказалось более серьезным, поскольку «правительство весьма эффективно реализовало антициклическую политику, ввело плавающий курс рубля и увеличило долю государственного сектора». Подчеркивается, что российская «экономика продемонстрировала высокую степень устойчивости и способность адаптироваться к новым обстоятельствам». Кроме того, диверсификации экономики был придан новый импульс, были задействованы «эффективные технологии импортозамещения», взят курс на «разворот в сторону других партнеров в Азии и других регионах».



«Как и во многих других странах, ставших объектом санкций, реакцией на их введение стало стремление «сплотиться вокруг флага», в результате чего население примирилось с неудобствами, вызванными односторонними принудительными мерами», — констатирует спецдокладчик.

