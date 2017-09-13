Очередной, четвертый по счету, раунд переговоров между Евросоюзом и Великобританией по вопросам Brexit будет отложен на неделю, до 25 сентября. Об этом сообщил представитель британского правительства.

Первоначально переговоры планировались на 18 сентября. Переговорная группа Евросоюза во главе с Мишелем Барнье пока никак официально не прокомментировала задержку. Барнье сообщил собкору Банки.ру, что «это (задержка. — Прим. Банки.ру) возможно».

Предполагается, что недельная отсрочка в начале переговоров вызвана тем, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует выступить с крупной публичной речью в конце следующей недели, которая наконец представит британскую стратегию по Brexit.

Аналитики и экономисты уверены, что Мэй попытается успокоить бизнес-сектор и Брюссель, заявив, что любое переходное соглашение должно быть «как можно ближе» к текущим отношениям Великобритании с ЕС.



С начала официальных переговоров в июне Евросоюз призывает британских переговорщиков приступить к обсуждению конкретных переговорных позиций для достижения прогресса.