Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах. Комитет по информационной политике выступает соисполнителем по данному проекту, а профильным является комитет по государственному строительству и законодательству.

Госдума в конце весенней сессии приняла закон, который запрещает использование так называемых анонимайзеров — технологий доступа к заблокированным в России сайтам.

Сопутствующий проект вводит штрафы за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к реестру Роскомнадзора. Предлагается установить, что штраф для граждан будет составлять 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.



Аналогичные штрафы предлагается установить и за неисполнение операторами поисковиков обязанности по прекращению выдачи ссылок на заблокированные сайты по запросам пользователей поисковой системы.