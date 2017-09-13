Банк России и Народный банк Китая подписали 13 сентября в Сочи меморандум о сотрудничестве в сфере биржевой торговли золотом. Сообщение об этом опубликовано на сайте ЦБ РФ.

Подписание состоялось в ходе 18-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

«Подписание меморандума станет важным стимулом для расширения взаимодействия в финансовой сфере между Россией и Китаем и в перспективе позволит диверсифицировать операции российских участников организованного рынка драгоценных металлов», — подчеркивается в релизе.

Помимо этого на заседании подкомиссии обсуждались вопросы межбанковского сотрудничества, сотрудничества на финансовых рынках и в сфере страхования и перестрахования, взаимодействия платежных систем. В ходе дискуссий стороны обсудили развитие расчетов в национальных валютах, в том числе на приграничных территориях России и Китая, а также перспективы расширения торгового финансирования. Участники отметили, что стимулированию расчетов в национальных валютах будет способствовать принятое китайским ЦБ решение отменить ставки резервирования по корреспондентским счетам в китайских юанях для иностранных банков в Китае.

Рассматривались направления взаимодействия на финансовых рынках, в частности перспективы выпуска российскими эмитентами облигаций, номинированных в юанях.

В части взаимодействия платежных систем двух государств стороны приветствовали успешное завершение пилотного проекта по выпуску кобейджинговых карт «Мир» — UnionPay одним из крупнейших российских банков и намерены содействовать дальнейшему продвижению выпуска кобейджинговых карт, в том числе с участием региональных банков.



Следующее заседание подкомиссии состоится в 2018 году в Китае.