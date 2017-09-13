В ЕС должен быть свой министр экономики и финансов: он будет иметь статус председателя по отношению ко всем министрам финансов еврозоны и будет подотчетен Европейскому парламенту. Об этом заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Страсбурге, сообщает Reuters.

Министр должен будет отвечать за экономические и финансовые вопросы не только для зоны евро, но и для всех стран ЕС, отметил Юнкер. При этом он заявил, что не считает необходимым отдельный бюджет для еврозоны или парламент.

«Новый министр должен координировать все финансовые инструменты ЕС, которые могут быть использованы, когда государство-член находится в рецессии или пострадало от фундаментального кризиса. Нам нужен европейский министр экономики и финансов: европейский министр, который продвигает и поддерживает структурные реформы в наших государствах-членах», — сказал Юнкер.

Создание должности министра финансов для всего ЕС, а не только для зоны евро, является попыткой предотвратить разделение между 27 странами, которые останутся в ЕС, после того как Британия покинет европейский блок в 2019 году, сказали представители Евросоюза агентству Reuters.

Идею министра финансов еврозоны поддержал новый президент Франции Эмманюэль Макрон. Он 26 сентября, через два дня после федеральных выборов в Германии, внесет более подробные предложения по проведению реформ для большей интеграции в еврозоне, заявил в среду французский дипломатический источник.



Канцлер Германии Ангела Меркель также заявила после встречи с Макроном, что Евросоюзу пойдет на пользу назначение общего министра финансов и экономики.